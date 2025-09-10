Acesse sua conta
Homem é morto por se recusar a devolver Pix errado de R$ 100

Preso em flagrante, rapaz confessou crime

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 08:28

PM de Minas Gerais
PM de Minas Gerais Crédito: Reprodução

Um homem foi morto a facadas no domingo (7) em Araxá, interior de Minas Gerais, por se recusar a devolver R$ 100 que recebeu em uma transferência Pix por engano.

Segundo o Estado de Minas, a vítima, de 45 anos, foi encontrada pela polícia já morta em uma rua do bairro Pedro Azul. Ele foi atingido por golpes de faca nas costas e braços. O suspeito foi preso pouco depois em casa, onde foi encontrada a arma do crime.

O rapaz preso, de 20 anos, confessou o crime e disse que a transferência de R$ 100 seria para uma pessoa com o mesmo nome da vítima e acabou sendo feita por engano. Ele procurou o homem para pedir que devolvesse o Pix, mas ele negou.

Os dois começaram a discutir e no meio da briga o jovem atacou a vítima com uma faca.

O caso foi registrado como homicídio qualificado.

