IDOSA FERIDA

Homem é preso acusado de lançar frango congelado no rosto da mãe de 72 anos

Atingida no rosto, a mulher teve sangramento no nariz e machucou também o olho

A Polícia Militar foi acionada no final da manhã de quinta-feira para intervir em uma suposta briga ocorrida em uma casa do Jardim Centenário. No local, a idosa contou aos policiais que seu filho chegou em casa por volta das 10h, embriagado e carregando uma garrafa com bebida em uma das mãos. Ela, então, o proibiu de entrar na casa com a garrafa, e houve uma discussão.