Homem é preso com explosivos no centro de São Paulo

Uma bolsa com explosivos que estava dentro de um carro foi encontrada e apreendida pela Polícia Civil no final da tarde da terça-feira, 14, na região central de São Paulo. Um homem peruano foi preso acusado de ser o dono do material.



"É emulsão, com tubos de choque, mas já (foi) neutralizado o perigo imediato", afirmou o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur Dian, em entrevista concedida à TV Bandeirantes quando o explosivo ainda estava sendo retirado do local.