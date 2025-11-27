SUSTO

Homem fica preso por quatro dias em 'buraco' de 50m de profundidade e é resgatado com vida

Ele conseguiu sobreviver comendo mangas que caíam no local e bebendo a água acumulada no fundo do buraco

Homem fica preso por quatro dias em 'buraco' de 50m de profundidade e é resgatado com vida

Um homem de 50 anos, que não teve a identidade divulgada, sobreviveu após passar quatro dias preso dentro de uma grota (depressão, ou cavidade úmida encontrada nas encostas) de aproximadamente 50 metros de profundidade, em Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais. A vítima caiu no local no último sábado (22) e só foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na tarde de quarta-feira (26). Ele tinha saído de casa para buscar mangas, fruta comum na região nesta época do ano, quando acabou caindo. As informações são do G1.

Segundo os militares, o homem informou que caminhava próximo ao túnel da Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu quando caiu. Sem ter como sair, ele conseguiu sobreviver comendo mangas que caíam no local e bebendo a água acumulada no fundo do buraco. O resgate foi realizado após equipes localizarem a vítima debilitada, mas consciente. Ela foi encaminhada para atendimento médico.

O resgate foi realizado após pessoas que passavam pela região avistarem a vítima dentro da grota e acionarem o socorro. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o homem consciente, mas debilitado, exausto e com ferimentos pelo corpo. Após a avaliação inicial, a equipe realizou a imobilização e iniciou a retirada utilizando técnicas de salvamento terrestre e equipamentos específicos para áreas de difícil acesso.