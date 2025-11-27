TRÁGICO

Brasileiro morre após ser atingido por raio durante trilha em ponto turístico do Peru

Yuri Pereira Botelho, 36, morava nos Estados Unidos há sete anos

Maysa Polcri

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 14:47

Brasileiro fazia trilha quando foi atingido por raio Crédito: Reprodução

O engenheiro Yuri Pereira Botelho, de 36 anos, morreu ao ser atingido por um raio enquanto fazia uma trilha de bicicleta em uma montanha de Machu Picchu, no Peru. O caso foi registrado na quarta-feira (26). O brasileiro viajava com a esposa, um filho e um casal de amigos.

Yuri é filho do ex-vereador da cidade de São Mateus, no Espírito Santo, Chiquinho Botelho. Ao G1, ele contou que o filho morreu imediatamente após ser atingido pelo raio.

“Ele resolveu fazer uma trilha de bicicleta na montanha. Eles contrataram um guia local e foram fazer a trilha. O meu filho veio à óbito de imediato. O amigo dele ficou atordoado e ferido, mas recebeu os primeiros socorros e depois foi transferido para um hospital”, contou.

Brasileiro morreu ao ser atingido por raio durante viagem ao Peru 1 de 4

O brasileiro será cremado no Peru e as cinzas serão levadas para os Estados Unidos, onde ele morava com a esposa e o filho há sete anos. Familiares brasileiros irão até os Estados Unidos para acompanhar o funeral.

Yuri Botelho nasceu na cidade de São Mateus (ES) e vivia em St. Louis, no Minnesota. Ele trabalhava como engenheiro da prefeitura da cidade e era casado com uma americana.