Brasileiro morre após ser atingido por raio durante trilha em ponto turístico do Peru

Yuri Pereira Botelho, 36, morava nos Estados Unidos há sete anos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 14:47

Brasileiro fazia trilha quando foi atingido por raio
Brasileiro fazia trilha quando foi atingido por raio Crédito: Reprodução

O engenheiro Yuri Pereira Botelho, de 36 anos, morreu ao ser atingido por um raio enquanto fazia uma trilha de bicicleta em uma montanha de Machu Picchu, no Peru. O caso foi registrado na quarta-feira (26). O brasileiro viajava com a esposa, um filho e um casal de amigos. 

Yuri é filho do ex-vereador da cidade de São Mateus, no Espírito Santo, Chiquinho Botelho. Ao G1, ele contou que o filho morreu imediatamente após ser atingido pelo raio.

“Ele resolveu fazer uma trilha de bicicleta na montanha. Eles contrataram um guia local e foram fazer a trilha. O meu filho veio à óbito de imediato. O amigo dele ficou atordoado e ferido, mas recebeu os primeiros socorros e depois foi transferido para um hospital”, contou. 

Brasileiro fazia trilha quando foi atingido por raio por Reprodução
Brasileiro morreu ao ser atingido por raio durante viagem ao Peru

O brasileiro será cremado no Peru e as cinzas serão levadas para os Estados Unidos, onde ele morava com a esposa e o filho há sete anos. Familiares brasileiros irão até os Estados Unidos para acompanhar o funeral.

Yuri Botelho nasceu na cidade de São Mateus (ES) e vivia em St. Louis, no Minnesota. Ele trabalhava como engenheiro da prefeitura da cidade e era casado com uma americana. 

Nas redes sociais, Chiquinho Botelho lamentou a morte do filho. "Lamento a partida precoce mas agradeço a Deus todas as alegrias que ele nos trouxe. Foi um anjo na nossa vida e continuará a cuidar de nós no céu. Coração puro e alegria constante pautaram a vida dele", escreveu. 

