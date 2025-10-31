Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jogadora de futebol morre após ser atingida por raio durante treino

Jovem tinha apenas 21 anos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 14:48

Finley Bone
Finley Bone Crédito: Reprodução

O Noosa Lions Football Club lamentou publicamente a morte da jogadora Finley Bone, de 21 anos, atingida por um raio enquanto treinava na Austrália. “O Noosa Lions Football Club está devastado com a trágica perda de Finley Bone. Finley era uma integrante muito querida do nosso time feminino e treinadora do nosso time sub-12/13 feminino. Nossos mais sinceros sentimentos a Paul e Donna e a todos os familiares e amigos de Finley”, diz a nota publicada no Instagram, acompanhada de fotos da atleta.

Bone, que disputava a FQPL3 - liga de futebol de Queensland -, foi atingida durante uma forte tempestade na tarde de quinta-feira (30), por volta das 17h30, no Complexo Esportivo Cooroy, em Sunshine Coast. Segundo a emissora ABC, ela praticava chutes a gol quando o raio caiu.

Jogadora morreu atingida por raio

Finley Bone por Reproduçao
Finley Bone por Reprodução
Finley Bone por Reprodução
Finley Bone por Reprodução
1 de 4
Finley Bone por Reproduçao

Os serviços de emergência chegaram rapidamente ao local e encontraram a jovem em estado crítico. Finley foi levada às pressas ao Hospital Nambour, mas não resistiu aos ferimentos.

A mãe da jogadora, Donna Markert, disse à ABC que ainda é difícil acreditar no ocorrido. “Ninguém consegue acreditar que isso aconteceu. A vida de Fin foi tirada dela em um minuto”, lamentou. Ela destacou ainda que a filha “sempre foi uma esportista nata”, com talento em diversas modalidades: “Se destacou em natação, corridas de velocidade, lançamento de disco, lançamento de dardo e, mais tarde, no futebol”.

Após a tragédia, autoridades reforçaram alertas sobre os riscos de tempestades elétricas. Danielle Williams, supervisora sênior do Serviço de Ambulâncias de Queensland, explicou que esses fenômenos são “imprevisíveis” e exigem cautela. “Se possível, procurem abrigo em um local seguro dentro de casa, cuidem dos seus vizinhos e fiquem longe das janelas. O banheiro é o lugar mais seguro da casa para se abrigar”, orientou.

Mais recentes

Imagem - Ex de Iza, Yuri Lima revela de quem partiu decisão de largar o futebol e planeja retorno

Ex de Iza, Yuri Lima revela de quem partiu decisão de largar o futebol e planeja retorno
Imagem - Aos 15 anos, filho de Cristiano Ronaldo ganha carro de luxo de R$ 1,65 milhão

Aos 15 anos, filho de Cristiano Ronaldo ganha carro de luxo de R$ 1,65 milhão
Imagem - CBF avalia trazer final da Libertadores para o Brasil; entenda

CBF avalia trazer final da Libertadores para o Brasil; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada