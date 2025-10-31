AUSTRÁLIA

Jogadora de futebol morre após ser atingida por raio durante treino

Jovem tinha apenas 21 anos

Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 14:48

Finley Bone Crédito: Reprodução

O Noosa Lions Football Club lamentou publicamente a morte da jogadora Finley Bone, de 21 anos, atingida por um raio enquanto treinava na Austrália. “O Noosa Lions Football Club está devastado com a trágica perda de Finley Bone. Finley era uma integrante muito querida do nosso time feminino e treinadora do nosso time sub-12/13 feminino. Nossos mais sinceros sentimentos a Paul e Donna e a todos os familiares e amigos de Finley”, diz a nota publicada no Instagram, acompanhada de fotos da atleta.

Bone, que disputava a FQPL3 - liga de futebol de Queensland -, foi atingida durante uma forte tempestade na tarde de quinta-feira (30), por volta das 17h30, no Complexo Esportivo Cooroy, em Sunshine Coast. Segundo a emissora ABC, ela praticava chutes a gol quando o raio caiu.

Os serviços de emergência chegaram rapidamente ao local e encontraram a jovem em estado crítico. Finley foi levada às pressas ao Hospital Nambour, mas não resistiu aos ferimentos.

A mãe da jogadora, Donna Markert, disse à ABC que ainda é difícil acreditar no ocorrido. “Ninguém consegue acreditar que isso aconteceu. A vida de Fin foi tirada dela em um minuto”, lamentou. Ela destacou ainda que a filha “sempre foi uma esportista nata”, com talento em diversas modalidades: “Se destacou em natação, corridas de velocidade, lançamento de disco, lançamento de dardo e, mais tarde, no futebol”.