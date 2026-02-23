CRUELDADE

Homem invade convento e mata freira de 82 anos; suspeito diz que ouviu vozes

Idosa foi encontrada caída ao chão, com as vestimentas parcialmente retiradas, sinais de agressão física e sem vida

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 16:24

Homem invade convento e mata freira de 82 anos; suspeito diz que ouviu vozes Crédito: Reprodução

A freira Nádia Gavanski, 82 anos, foi morta morta no sábado passado (21), após um homem invadir o convento da Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada, localizado na cidade de Ivaí, no Paraná. A idosa, que dedicou 55 anos a vida religiosa, foi encontrada por policiais militares caída ao chão, com as vestimentas parcialmente retiradas, sinais de agressão física e sem vida. O velório da freira aconteceu no último domingo, 22, na cidade de Prudentopólis. As informações são do Portal Terra.

De acordo com informações da Polícia Civil do Paraná, o suspeito é um homem de 33 anos, que foi preso em flagrante. Uma fotógrafa que registrava um evento no convento foi abordada pelo suspeito logo após o crime. O homem demonstrava nervosismo e tinha as roupas sujas de sangue e arranhões no pescoço. Inicialmente, ele alegou que trabalhava no local e que teria encontrado a freira caída e desfalecida.

Desconfiada, a testemunha registrou parte da interação e solicitou o apoio de outras pessoas que estavam no convento para acionar a ambulância e a polícia. Neste intervalo, o suspeito deixou o local. No entanto, a partir das filmagens feitas pela fotógrafa, a polícia conseguiu identificar o suspeito.

O homem, que já possuía antecedentes criminais de roubo e furto, foi localizado pela polícia em sua casa e assumiu a autoria do crime. Em depoimento, ele disse que passou a madrugada usando crack e consumindo bebidas alcoólicas. Além disso, alegou que ouviu vozes que o ordenavam matar alguém, o que o levou a pular o muro do convento para cometer o crime.

Ele disse ainda em depoimento à polícia que, ao encontrar a freira, foi questionado sobre sua presença no local e respondeu que trabalhava no convento. Após perceber que a religiosa estava desconfiada, o suspeito diz que a empurrou, ela caiu no chão e começou a gritar. Para evitar que atraísse a atenção de outras pessoas, ele contou ainda que colocou os dedos da mão direita dentro na boca da vítima, causando asfixia.

Ele negou ter golpeado diretamente a cabeça dela, embora tenha admitido que os ferimentos que a idosa apresentava na região possam ter sido provocados pela queda. Ao constatar que a religiosa não reagia, ele teria se afastado e informou a pessoas que estavam no convento que encontrou a religiosa caída. O homem negou ter praticado violência sexual contra a vítima e disse também que não tinha a intenção de roubar objetos do local.

Em depoimento prestado à polícia, uma das irmãs do convento disse que a vítima costumava, depois do almoço, ir para o local onde foi atacada para alimentar galinhas.

O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado, com indícios de qualificadoras como motivo fútil, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de resistência. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário após a conclusão dos procedimentos de polícia judiciária.

Como a vítima apresentou as vestimentas parcialmente retiradas, a polícia suspeita que possa ter ocorrido crime sexual (consumado ou tentado). No entanto, a confirmação só será possível após a conclusão dos laudos periciais. Até o momento, não há indícios de que ele tenha levado objetos do convento, mas as investigações continuam.