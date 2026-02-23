Saiba qual infração com pets pode terminar em multa de quase R$ 200

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 17:22
O transporte de animais de estimação em veículos de passeio é uma prática comum, mas que pode resultar em prejuízos financeiros e pontos na carteira se as normas de segurança não forem seguidas. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a irregularidade não reside no transporte em si, mas em condições que comprometam a atenção do condutor ou a segurança dos ocupantes e do próprio animal.
A gravidade da punição varia conforme a conduta do motorista e o posicionamento do animal no veículo:
Embora o CTB não obrigue explicitamente o uso de dispositivos como caixas de transporte ou cintos de segurança específicos para animais, especialistas em trânsito recomendam fortemente o uso desses equipamentos.
O objetivo é evitar que o animal seja arremessado em casos de freadas bruscas ou colisões, protegendo tanto a vida do pet quanto a dos passageiros. Além disso, manter o animal devidamente fixado garante que o motorista mantenha o foco total na via, evitando autuações por distração.