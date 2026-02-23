Acesse sua conta
Saiba qual infração com pets pode terminar em multa de quase R$ 200

O transporte de animais de estimação pode gerar prejuízos financeiros e pontos na carteira

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 17:22

Novas regras devem aumentar a segurança e o conforto dos pets domésticos durante viagens de avião (Imagem: yar-andy | Shutterstock)
Regras devem aumentar a segurança e o conforto dos pets domésticos durante viagens(Imagem: yar-andy | Shutterstock)

O transporte de animais de estimação em veículos de passeio é uma prática comum, mas que pode resultar em prejuízos financeiros e pontos na carteira se as normas de segurança não forem seguidas. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a irregularidade não reside no transporte em si, mas em condições que comprometam a atenção do condutor ou a segurança dos ocupantes e do próprio animal.

A gravidade da punição varia conforme a conduta do motorista e o posicionamento do animal no veículo:

  • Infração Grave (R$ 195,23 e 5 pontos): Ocorre ao transportar o animal na parte externa do veículo. Isso inclui pets com a cabeça para fora da janela ou sendo levados na caçamba de caminhonetes. O veículo pode ser retido até a regularização;
  • Infração Média (R$ 130,16 e 4 pontos): Caracteriza-se por dirigir com o animal no colo, entre os braços ou pernas, ou posicionado à esquerda do motorista (entre o condutor e a porta);
  • Infração Leve (R$ 88,38 e 3 pontos): Aplicada quando o pet é deixado solto no banco, de modo que sua movimentação possa distrair ou interferir na condução do veículo.

Embora o CTB não obrigue explicitamente o uso de dispositivos como caixas de transporte ou cintos de segurança específicos para animais, especialistas em trânsito recomendam fortemente o uso desses equipamentos.

O objetivo é evitar que o animal seja arremessado em casos de freadas bruscas ou colisões, protegendo tanto a vida do pet quanto a dos passageiros. Além disso, manter o animal devidamente fixado garante que o motorista mantenha o foco total na via, evitando autuações por distração.

