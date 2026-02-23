Acesse sua conta
Criança de 3 anos morre em ataque a tiros enquanto estava no colo da mãe

A mulher, que seria o alvo dos criminosos, foi baleada cinco vezes e segue hospitalizada

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 17:16

Criança não resistiu e morreu no local Crédito: Redes Sociais

Mais uma criança foi vítima da violência, desta vez no Rio Grande do Norte, neste domingo (22) Identificado apenas como Matheus, o menino de apenas 3 anos morreu após ser baleado durante um atentado em frente à sua residência, na cidade de Bom Jesus, região agreste do estado. A criança estava no colo da mãe, conhecida como “Japa”, quando ambos foram surpreendidos por criminosos. As informações são do portal Por Dentro do RN.

Segundo testemunhas, dois homens em uma motocicleta se aproximaram das vítimas e efetuaram diversos disparos antes de fugirem. Matheus foi atingido por pelo menos três tiros e morreu no local, antes mesmo da chegada do socorro.

A mãe, que segundo as investigações preliminares era o alvo principal do ataque, foi atingida por cerca de cinco disparos. Ela foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a um hospital da região, onde passou por cirurgia. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o crime tenha relação com a disputa entre facções criminosas que atuam na região agreste. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia, e o corpo da criança foi removido para exames.

Em nota, a corporação informou que as diligências estão em curso: “As investigações estão em andamento para esclarecer a dinâmica do fato e identificar os autores”.

O assassinato de Matheus não é um caso isolado na região. Recentemente, a menina Maria Hadassa, de 4 anos, também morreu em São José de Mipibu, em circunstâncias semelhantes: um ataque direcionado a adultos onde a criança acabou sendo atingida. Nos dois episódios, o cenário aponta para o reflexo das guerras entre grupos criminosos que têm vitimado inocentes no interior do estado.

