VIOLÊNCIA

Criança de 2 anos é morta a tiros no colo do tio; parente era alvo dos disparos

Casal suspeito do crime foi preso

Um casal suspeito do homicídio de um homem e de uma criança foi preso na tarde de quinta-feira (24), na cidade de Cocos, no interior da Bahia. Jorge Romilson da Silva, de 27 anos, e o sobrinho dele, Davi Samuel Souza da Silva, de 2 anos, foram vítimas de disparos de arma de fogo, no mesmo dia. >