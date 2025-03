FEMINICÍDIO

Homem mata ex com golpes de canivete em clínica de estética

Biomédica foi morta no local onde trabalhava

Miquéias foi morta enquanto fazia um atendimento. O assassino, identificado como Renê Teixeira, 43, foi à clínica sob justificativa de conversar com ela e reatar o relacionamento. >

Eles teriam discutido e, pouco depois, ele a atacou com golpes de canivete. As informações são do portal Metrópoles. >