Homem morre após cair de escada rolante em shopping

Carol Neves
Estadão
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 17:09
Um homem de 52 anos morreu na tarde desta sexta-feira (9) após cair de uma escada rolante entre andares do Shopping Cidade São Paulo, localizado na Avenida Paulista, na região da Bela Vista, em São Paulo.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada como “queda de escada (de) 10 metros”. As circunstâncias do acidente não foram informadas pelas autoridades.
A morte foi confirmada ainda no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). O caso será encaminhado à Polícia Civil para apuração.
Em nota publicada em rede social, o Corpo de Bombeiros detalhou o atendimento: “Queda de pessoa de um nível a outro na Avenida Paulista, 1230 - Bela Vista. 02 vtrs (viaturas) empenhadas. masc. (masculino) 52a (anos) queda de escada 10 metros altura dentro do Shopping Cidade São Paulo, constatado óbito no local pelo médico do SAMU”.
A Polícia Militar confirmou o acidente e informou que a ocorrência foi apresentada ao 78º Distrito Policial (Jardins).
Também por meio de nota, o Shopping Cidade São Paulo lamentou o ocorrido e afirmou que se solidariza com os familiares da vítima. O empreendimento informou ainda que acionou imediatamente o socorro, isolou a área do acidente e está colaborando com as autoridades. As demais áreas do shopping permanecem em funcionamento. “De forma responsável, seguindo os protocolos de segurança”.