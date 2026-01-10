Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem morre após cair de escada rolante em shopping

Vítima de 52 anos caiu de cerca de 10 metros

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Carol Neves

  • Estadão

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 17:09

Escada rolante
Escada rolante Crédito: Shutterstock

Um homem de 52 anos morreu na tarde desta sexta-feira (9) após cair de uma escada rolante entre andares do Shopping Cidade São Paulo, localizado na Avenida Paulista, na região da Bela Vista, em São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada como “queda de escada (de) 10 metros”. As circunstâncias do acidente não foram informadas pelas autoridades.

A morte foi confirmada ainda no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). O caso será encaminhado à Polícia Civil para apuração.

Em nota publicada em rede social, o Corpo de Bombeiros detalhou o atendimento: “Queda de pessoa de um nível a outro na Avenida Paulista, 1230 - Bela Vista. 02 vtrs (viaturas) empenhadas. masc. (masculino) 52a (anos) queda de escada 10 metros altura dentro do Shopping Cidade São Paulo, constatado óbito no local pelo médico do SAMU”.

A Polícia Militar confirmou o acidente e informou que a ocorrência foi apresentada ao 78º Distrito Policial (Jardins).

Também por meio de nota, o Shopping Cidade São Paulo lamentou o ocorrido e afirmou que se solidariza com os familiares da vítima. O empreendimento informou ainda que acionou imediatamente o socorro, isolou a área do acidente e está colaborando com as autoridades. As demais áreas do shopping permanecem em funcionamento. “De forma responsável, seguindo os protocolos de segurança”.

Mais recentes

Imagem - 'Desculpe por ter te deixado': jovem reencontra amigo pela 1ª vez após deixá-lo para trás em trilha

'Desculpe por ter te deixado': jovem reencontra amigo pela 1ª vez após deixá-lo para trás em trilha
Imagem - Cabo da PM desaparece, e carro é encontrado carbonizado

Cabo da PM desaparece, e carro é encontrado carbonizado
Imagem - Psicóloga é morta a tiros pelo ex em meio a disputa pela guarda do filho

Psicóloga é morta a tiros pelo ex em meio a disputa pela guarda do filho

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa