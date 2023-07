Homem morre após tomar 1 litro de pinga em aposta

Um homem de 42 anos apostou que conseguiria beber um litro de pinga. O prêmio da aposta seria ainda mais alcóolico: duas caixas de cerveja. No entanto, ele não pôde aproveitar a vitória pois foi encontrado morto na calçada de um bar horas após virar a garrafa de cachaça.



O caso aconteceu no último domingo (16) na cidade de Santo Antônio do Rio Verde, distrito de Catalão, no sudeste goiano.



Segundo o portal Metrópoles, o dono do bar disse a Polícia Militar que a vítima estava bebendo com os amigos desde cedo, quando saiu, deitou-se na calçada e não levantou mais.