RIO DE JANEIRO

Homem passa mal e morre nas escadarias do Cristo Redentor

Posto médico do local estava fechado no momento do ocorrido

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de março de 2025 às 15:40

Homem de 54 anos passou mal e morreu nas escadarias que dão acesso ao Cristo Redentor Crédito: Divulgação

Um turista do Rio Grande do Sul passou mal e morreu nas escadarias do Complexo do Alto Corcovado, que dão acesso ao Cristo Redentor, na manhã deste domingo (16). O homem desmaiou no local às 7h39, de acordo com a Arquidiocese do Rio, a quem pertencem a estátua do Cristo Redentor e o platô do mirante, que compõem o Santuário. >

O serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e chegou ao local às 8h13, com duas motolândias e uma ambulância avançada. Mas, após tentativas de reanimação sem sucesso, foi constatado o óbito. O corpo foi velado na Capela Laudato Si, dentro do complexo do Corcovado.>

Ainda segundo a Arquidiocese, no momento do ocorrido, o posto médico, que é de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), estava fechado no momento do ocorrido.>