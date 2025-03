VIOLÊNCIA

Facção proíbe entrada de carros por aplicativo e ameaça comunidade

Criminosos controlam a entrada de motoristas

Maysa Polcri

Publicado em 16 de março de 2025 às 15:26

Alerta do Comando Vermelho motoristas de aplicativo Crédito: Reprodução

Integrantes da facção Comando Vermelho proibiram a entrada de motoristas por aplicativo em São Mateus e Tomazinho, localidades que ficam em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ruas foram pichadas com o alerta e a determinação da organização criminosa, que cita as empresas Uber e 99. >

Descumprimentos resultam no fuzilamento dos veículos e agressões aos motoristas e passageiros. As informações foram divulgadas pela coluna Na Mira, do portal Metrópoles. Entre sábado (15) e domingo (16), um motoqueiro foi agredido após deixar um passageiro na região. >

Os criminosos vetaram a entrada dos motoristas para explorar de forma exclusiva o transporte alternativo dentro das áreas comandadas pelo Comando Vermelho, segundo a coluna. >

Não é a primeira vez que alertas como esses são vistos no Rio de Janeiro. Em fevereiro, a facção restringiu a circulação de motoristas de aplicativos no bairro Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio.>