FACÇÃO

Comando Vermelho picha alerta e proíbe entrada de carros e motos de aplicativo em comunidades

Moradores que usarem transporte são ameaçados de morte; aviso aconteceu em bairros dominados pela facção no Rio

A facção Comando Vermelho (CV) proibiu os moradores de uma comunidade dominada pela organização de pedirem viagens por aplicativos. Agora, quem mora no bairro Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, não pode solicitar carros e motos da empresa 99. >

O aviso foi pichado em paredes dos bairros e o descumprimento pode custar a vida do motorista e passageiro. As informações são do portal Metrópoles. >