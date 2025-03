GOLPE

Homem perde quase R$ 155 mil ao tentar comprar caminhão em falso leilão online

Vítima conta que até para dar lance no site precisou fazer cadastro, com e-mail e senha e teve que esperar ser aprovado

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de março de 2025 às 09:39

Um morador de Laranjal Paulista, em São Paulo, que não teve a identidade divulgada, denunciou que perdeu quase R$ 155 mil em um falso leilão online. De acordo com informações do G1 SP, o homem, que é proprietário de uma oficina de veículos há mais de 25 anos, informou à polícia que se interessou por um caminhão disponível para lances no site da Vieira Leilões, empresa com sede em Itajaí, em Santa Catarina, e ofereceu o lance inicial de R$ 111 mil. Após novos lances, arrematou o veículo por R$ 147 mil. Depois de pagar a taxa do leiloeiro e o valor da entrega do caminhão, os custos ficaram em torno de R$ 155 mil. Mesmo assim, exigiram mais dinheiro e, após o comprador questionar, não conseguiu mais contactar a empresa. Foi então que caiu a ficha de que foi vítima de um golpe. >

Depois de ter perdido todas as economias que fez nos últimos anos para investir no caminhão que seria usado para otimizar as demandas do seu negócio, ele disse ao G1 SP que não sabe se vai conseguir recuperar o dinheiro, mas espera que sua denúncia sirva, pelo menos, para alertar outras possíveis vítima do golpe. “Apareceu o site Vieira Leilões, dei uma boa olhada e achei seguro, pois até para a gente poder dar lance no site, precisaria de um cadastro, com e-mail e senha. Eu fiz o cadastro, fui aprovado e comecei a dar lance no caminhão. No dia 2 de fevereiro, recebi uma ligação que o caminhão saiu para mim”, informou, em entrevista ao G1 SP.>

O golpe foi todo pensado pra não deixar desconfiança no comprador. E, por mais que a vítima pudesse ter alguma desconfiança da credibilidade do negócio, a concretização do negócio ocorreu justamente no dia que o sogro da vítima havia falecido e ele estava envolvido com os trâmites do velório. Pressionado pela empresa de leilão, que colocou entre as regras para arrematar o produto que o prazo para o pagamento deveria ocorrer no mesmo dia, sob a condição de que, caso não efetuasse o pagamento, perderia o lance e, consequentemente, o caminhão, ele não pensou duas vezes e fez o PIX.>

“O lance começou em R$ 111 mil e acabou indo até R$ 147 mil… teve mais a taxa de transporte e mais a comissão do leiloeiro que chegou nos quase R$ 155 mil”, informou ao G1 SP. Antes de executar a transferência, os supostos golpistas teriam enviado um 'documento' referente à compra do caminhão que deveria ser autenticada no cartório. “Reconhecer firma e enviar para eles. Eu fiz toda essa parte burocrática”, contou.>

A vítima disse ainda que, após o prazo de 48h acordado para realizar os trâmites necessários, ligou novamente para a empresa que afirmou que enviaria a nota, mas não foi enviada, até que ele ligou novamente no dia seguinte. “Me mandaram mais uma cobrança e daí eu questionei eles: ‘mas por que vocês estão cobrando mais um valor?’, responderam que era porque o caminhão que arrematei no lance não era quitado, mas na fachada do site era, que eles só trabalham com veículos legalizados. Liguei novamente depois e eles passaram a não me atender mais”. Quando passou a desconfiar que podia ter caído em um golpe, ele entrou em contato com um advogado para ter apoio legal e denunciar o caso à polícia. >