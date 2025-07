CRIME

Homem que cozinhou corpo de amigo alega vingança após ter sido estuprado

Ele é suspeito de matar Thiago Lourenço, esquartejá-lo, cozinhar partes do corpo, bater em um liquidificador e armazenar em um freezer

Bruno Guimarães da Cunha Chagas, o homem preso pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) na última quarta-feira (16) por matar, esquartejar e cozinhar partes do corpo de um colega com quem dividia a residência em que morava, confessou o crime em depoimento. >