MINAS GERAIS

Homem sobrevive após ser perseguido e baleado no rosto, nas costas e nos braços

Um homem de 41 anos sobreviveu após ser perseguido e baleado várias vezes na madrugada desta quarta-feira, 27, no município de Oeste, em Minas Gerais. A vítima foi atingida no rosto, nas costas e nos braços. Três pessoas estão envolvidas no crime e são procuradas. Duas delas já foram identificadas, de acordo com a Polícia Militar (PM). As informações são do g1 - Minas Gerais.