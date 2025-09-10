BRASÍLIA

Homem tenta invadir Palácio do Planalto e leva dois tiros

Disparos foram de borracha e atingiram quadril e perna do invasor

Monique Lobo

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 16:48

Palácio do Planalto Crédito: Pedro Rafael/Agência Brasil

Um homem tentou invadir o Palácio do Planalto na madrugada desta quarta-feira (10). Para contê-lo, militares do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) precisaram disparar balas de borracha. As informações foram confirmadas pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

O episódio aconteceu por volta das 3h. O homem, identificado como Leonildo dos Santos Fulgieri, de 54 anos, pulou a grade que cerca o espaço e tentou passar pela proteção da rampa que dá acesso ao segundo andar do imóvel.

Os militares do GSI chegaram a advertir Leonildo para que não ultrapassasse, mas ele ignorou e continuou avançando. Foi então, que os agentes dispararam.

O homem foi atingido no quadril e na perna. Em seguida, ele foi contido e encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Ainda não foi informada a motivação da invasão.