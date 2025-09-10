Homem tenta invadir Palácio do Planalto e leva dois tiros

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 16:48
Um homem tentou invadir o Palácio do Planalto na madrugada desta quarta-feira (10). Para contê-lo, militares do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) precisaram disparar balas de borracha. As informações foram confirmadas pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República.
O episódio aconteceu por volta das 3h. O homem, identificado como Leonildo dos Santos Fulgieri, de 54 anos, pulou a grade que cerca o espaço e tentou passar pela proteção da rampa que dá acesso ao segundo andar do imóvel.
Os militares do GSI chegaram a advertir Leonildo para que não ultrapassasse, mas ele ignorou e continuou avançando. Foi então, que os agentes dispararam.
O homem foi atingido no quadril e na perna. Em seguida, ele foi contido e encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.
Ainda não foi informada a motivação da invasão.
O Palácio do Planalto fica na Praça dos Três Poderes, no centro de Brasília, e é o local onde o presidente da República trabalha.