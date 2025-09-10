Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vídeo mostra menina de 11 anos pedindo ajuda após ser espancada por colegas; veja

Câmera de segurança da escola flagrou a chegada da menina ao banheiro, local onde foi agredida, e a saída em que aparece machucada

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 17:40

Alícia Valentina
Alícia Valentina Crédito: Reprodução

Uma das câmeras de segurança da Escola Municipal Tia Zita, no município de Belém do São Francisco, em Pernambuco, flagrou o momento em que a menina Alícia Valentina, de 11 anos, pediu ajuda após ser espancada por cinco colegas. Alícia teve morte cerebral confirmada no último sábado (6), três dias após a agressão, e seu corpo foi enterrado na terça-feira (9).

Nas imagens é possível ver a jovem caminhando em direção ao banheiro. Nesse local, há um agrupamento de alunos. Em seguida, as imagens registram uma movimentação e flagram um empurrão. Pouco tempo depois, a menina volta com a mão no rosto e machucada. Ela caminha em direção a uma funcionária da escola que carrega um notebook. Alícia segue com as mãos no rosto tentando estancar o sangramento e fala com a funcionária, que a leva para outro local.

Veja as cenas do vídeo que mostram a menina de 11 anos espancada pelos colegas

Vídeo mostra o momento em que Alícia caminha em direção ao banheiro por Reprodução
Na entrada do loca, há uma agrupamento de colegas por Reprodução
Ela entra no banheiro e é possível ver uma movimentação por Reprodução
A imagem ainda flagra um empurrão por Reprodução
Logo depois, ela sai do banheiro com as mãos no rosto por Reprodução
A menina caminha em direção a uma funcionária da escola por Reprodução
Machucada, ela pede ajuda para a funcionária por Reprodução
A mulher a acompanha para outro local por Reprodução
1 de 8
Vídeo mostra o momento em que Alícia caminha em direção ao banheiro por Reprodução

As imagens foram gravadas por volta de 13h e divulgadas pelo G1.

A estudante foi espancada por quatro meninos e uma menina. A motivação informada no boletim de ocorrência foi de que Alícia teria se negado a "ficar" com um dos jovens que participaram da agressão.

Sangramentos

De acordo com a família da vítima, ela chegou a ser levada por funcionários da escola para um hospital local por causa do sangramento no nariz. A menina foi atendida e liberada pela unidade de saúde.

Mais tarde, já em casa, ela voltou a ter sangramento, dessa vez pelo ouvido. Ela foi levada para um posto de saúde e, após atendimento, novamente liberada.

Em seguida, passou a apresentar vômitos com sangue. Foi encaminhada para o hospital local e, depois, transferida para o Hospital da Restauração, na cidade de Salgueiro, onde acabou morrendo.

Segundo o atestado de óbito, ela morreu de "traumatismo cranioencefálico produzido por instrumento contundente", o que leva a crer que foi utilizado algum objeto para atingir a vítima.

Leia mais

Imagem - Vídeo: motorista sai de carro e salva menina de tentativa de estupro

Vídeo: motorista sai de carro e salva menina de tentativa de estupro

Imagem - Suspeito de matar menina de 12 anos a caminho da escola é preso no Recôncavo

Suspeito de matar menina de 12 anos a caminho da escola é preso no Recôncavo

Imagem - Menina de 4 anos morre na escola durante comemoração de aniversário; família busca respostas

Menina de 4 anos morre na escola durante comemoração de aniversário; família busca respostas

Mais recentes

Imagem - Homem tenta invadir Palácio do Planalto e leva dois tiros

Homem tenta invadir Palácio do Planalto e leva dois tiros
Imagem - Novo voo com brasileiros repatriados dos EUA chega hoje a Belo Horizonte

Novo voo com brasileiros repatriados dos EUA chega hoje a Belo Horizonte
Imagem - Com escolta policial e atestado médico: Moraes autoriza Bolsonaro a realizar procedimento médico

Com escolta policial e atestado médico: Moraes autoriza Bolsonaro a realizar procedimento médico

MAIS LIDAS

Imagem - SAC oferece atendimento exclusivo a trabalhadores em seis cidades para emissão de novo RG
01

SAC oferece atendimento exclusivo a trabalhadores em seis cidades para emissão de novo RG

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
02

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado

Imagem - Ex- A Fazenda Andrea Nóbrega é despejada de apartamento e fica sem teto
03

Ex- A Fazenda Andrea Nóbrega é despejada de apartamento e fica sem teto

Imagem - Ufba anuncia concurso com vagas em diversas áreas e salários de até R$ 13,2 mil
04

Ufba anuncia concurso com vagas em diversas áreas e salários de até R$ 13,2 mil