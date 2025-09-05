Acesse sua conta
Vídeo: motorista sai de carro e salva menina de tentativa de estupro

Suspeito de 26 anos foi preso preventivamente após perseguição

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 08:45

Suspeito abordou menina na calçada
Suspeito abordou menina na calçada Crédito: Reprodução

Câmeras de segurança registraram a ação de um motorista que impediu uma menina de 12 anos de ser vítima de estupro em Bauru, interior de São Paulo. O caso ocorreu por volta das 7h da manhã de segunda-feira (1º), na rua Fortunato Resta, no bairro Vila Maria, e terminou com a prisão preventiva de Vitor Gustavo Felix Antonio, de 26 anos.

Nas imagens, o motorista Wilian Ribeiro aparece estacionando o carro preto, descendo do veículo e abordando o suspeito no meio da rua. É nesse momento que a vítima consegue escapar. Pouco antes, outra câmera havia registrado a menina e um colega da mesma idade caminhando pela via quando foram surpreendidos por Vitor na calçada.

Suspeito tentou levar menina

Suspeito aparece andando no sentido inverso das crianças por Reprodução
Suspeito aborda menina por Reprodução
Suspeito abordou menina por Reprodução
Suspeito abordou menina na calçada por Reprodução
Suspeito aborda menina por Reprodução
Suspeito aborda menina por Reprodução
Garoto viu suspeito levar colega por Reprodução
Suspeito saiu com a menina por Reprodução
Motorista parou na frente estranhando movimentação por Reprodução
Motorista confrontou suspeito na rua por Reprodução
Motorista confrontou suspeito na rua por Reprodução
Motorista confrontou suspeito na rua por Reprodução
Motorista confrontou suspeito na rua por Reprodução
Motorista confrontou suspeito na rua por Reprodução
Motorista confrontou suspeito por Reprodução
1 de 15
Suspeito aparece andando no sentido inverso das crianças por Reprodução

Suspeita e intervenção

Wilian contou que havia acabado de deixar um dos quatro filhos na escola quando notou a movimentação estranha. “Andei com o carro uns 100 metros pra frente, parei na esquina e fiquei observando pelo retrovisor. Na hora que eles chegaram na lateral do carro, perguntei pra ela se estava tudo bem, se estava acontecendo alguma coisa, e aí ela respondeu que não, começou a chorar”, relatou ao g1.

Segundo ele, o suspeito aparentava estar embriagado. “Eu já estranhei por ser uma segunda-feira, sete horas da manhã, o cidadão com um copo de bebida na mão e andando meio bêbado”, contou em entrevista à CNN.

Na tentativa de justificar a abordagem, o suspeito afirmou que era namorado da menina, mas não soube dizer sequer o nome dela. A adolescente negou qualquer relação com ele. Wilian então decidiu chamar a polícia. “Ele foi tão audacioso que disse que não iríamos pegá-lo nunca, e saiu correndo. Sorte que estava vindo o pessoal de moto e foi atrás dele”, afirmou.

Antes de fugir, Vitor ainda agrediu o motorista. A vítima foi acolhida por funcionários de uma loja próxima, bastante abalada. Segundo Wilian, a menina chorava muito. A mãe, ao chegar ao local, passou mal e precisou ser levada a uma unidade de saúde.

Tentativa de levar a vítima

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria ameaçado a adolescente dizendo estar armado e tentou forçá-la a seguir para um terreno baldio nas proximidades. Ele foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi autuado por tentativa de estupro de vulnerável.

Em depoimento, admitiu a abordagem, mas disse que houve uma “troca de olhares” e alegou ter sentido interesse por parte da menina.

Na terça-feira (2), passou por audiência de custódia. A Justiça decidiu converter a prisão em flagrante em preventiva, e ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Bauru, onde permanece preso.

