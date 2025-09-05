SP

Vídeo: motorista sai de carro e salva menina de tentativa de estupro

Suspeito de 26 anos foi preso preventivamente após perseguição

Carol Neves

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 08:45

Suspeito abordou menina na calçada Crédito: Reprodução

Câmeras de segurança registraram a ação de um motorista que impediu uma menina de 12 anos de ser vítima de estupro em Bauru, interior de São Paulo. O caso ocorreu por volta das 7h da manhã de segunda-feira (1º), na rua Fortunato Resta, no bairro Vila Maria, e terminou com a prisão preventiva de Vitor Gustavo Felix Antonio, de 26 anos.

Nas imagens, o motorista Wilian Ribeiro aparece estacionando o carro preto, descendo do veículo e abordando o suspeito no meio da rua. É nesse momento que a vítima consegue escapar. Pouco antes, outra câmera havia registrado a menina e um colega da mesma idade caminhando pela via quando foram surpreendidos por Vitor na calçada.

Suspeito tentou levar menina 1 de 15

Suspeita e intervenção

Wilian contou que havia acabado de deixar um dos quatro filhos na escola quando notou a movimentação estranha. “Andei com o carro uns 100 metros pra frente, parei na esquina e fiquei observando pelo retrovisor. Na hora que eles chegaram na lateral do carro, perguntei pra ela se estava tudo bem, se estava acontecendo alguma coisa, e aí ela respondeu que não, começou a chorar”, relatou ao g1.

Segundo ele, o suspeito aparentava estar embriagado. “Eu já estranhei por ser uma segunda-feira, sete horas da manhã, o cidadão com um copo de bebida na mão e andando meio bêbado”, contou em entrevista à CNN.

Na tentativa de justificar a abordagem, o suspeito afirmou que era namorado da menina, mas não soube dizer sequer o nome dela. A adolescente negou qualquer relação com ele. Wilian então decidiu chamar a polícia. “Ele foi tão audacioso que disse que não iríamos pegá-lo nunca, e saiu correndo. Sorte que estava vindo o pessoal de moto e foi atrás dele”, afirmou.

Antes de fugir, Vitor ainda agrediu o motorista. A vítima foi acolhida por funcionários de uma loja próxima, bastante abalada. Segundo Wilian, a menina chorava muito. A mãe, ao chegar ao local, passou mal e precisou ser levada a uma unidade de saúde.

Tentativa de levar a vítima

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria ameaçado a adolescente dizendo estar armado e tentou forçá-la a seguir para um terreno baldio nas proximidades. Ele foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi autuado por tentativa de estupro de vulnerável.

Em depoimento, admitiu a abordagem, mas disse que houve uma “troca de olhares” e alegou ter sentido interesse por parte da menina.