Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suspeito de matar menina de 12 anos a caminho da escola é preso no Recôncavo

Segundo a polícia, ele tem antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, roubo e violência doméstica; piloto da moto continua foragido

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 21:36

Ágatha Santana Pereira foi morta a caminho da escola em São Félix
Agatha Santana Pereira foi morta a caminho da escola em São Félix Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um jovem de 20 anos, apontado como autor do homicídio de Agatha Santana Pereira, de 12 anos, teve o mandado de prisão cumprido na tarde desta terça-feira (26), durante ação conjunta das Delegacias de São Félix e Cachoeira e da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Catti/Leste).

A apuração teve início logo após o crime, ocorrido na última sexta-feira (22), no bairro 135, em São Félix, no Recôncavo baiano. Oitivas, perícias e análise de imagens de câmeras de segurança da região auxiliaram na identificação do suspeito.

De acordo com as investigações, a vítima seguia para a escola quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. O suspeito efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a garota, que morreu no local.

Com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, roubo e violência doméstica, o homem passou por exames de praxe e está à disposição da Justiça. A investigação segue para esclarecer a motivação do crime e identificar o segundo envolvido, que pilotava a motocicleta.

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua