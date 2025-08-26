SÃO FÉLIX

Suspeito de matar menina de 12 anos a caminho da escola é preso no Recôncavo

Segundo a polícia, ele tem antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, roubo e violência doméstica; piloto da moto continua foragido

Tharsila Prates

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 21:36

Agatha Santana Pereira foi morta a caminho da escola em São Félix Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um jovem de 20 anos, apontado como autor do homicídio de Agatha Santana Pereira, de 12 anos, teve o mandado de prisão cumprido na tarde desta terça-feira (26), durante ação conjunta das Delegacias de São Félix e Cachoeira e da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Catti/Leste).

A apuração teve início logo após o crime, ocorrido na última sexta-feira (22), no bairro 135, em São Félix, no Recôncavo baiano. Oitivas, perícias e análise de imagens de câmeras de segurança da região auxiliaram na identificação do suspeito.

De acordo com as investigações, a vítima seguia para a escola quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. O suspeito efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a garota, que morreu no local.