Suspeito de matar menina de 12 anos a caminho da escola é preso no Recôncavo

Tharsila Prates
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 21:36
Um jovem de 20 anos, apontado como autor do homicídio de Agatha Santana Pereira, de 12 anos, teve o mandado de prisão cumprido na tarde desta terça-feira (26), durante ação conjunta das Delegacias de São Félix e Cachoeira e da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Catti/Leste).
A apuração teve início logo após o crime, ocorrido na última sexta-feira (22), no bairro 135, em São Félix, no Recôncavo baiano. Oitivas, perícias e análise de imagens de câmeras de segurança da região auxiliaram na identificação do suspeito.
De acordo com as investigações, a vítima seguia para a escola quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. O suspeito efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a garota, que morreu no local.
Com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, roubo e violência doméstica, o homem passou por exames de praxe e está à disposição da Justiça. A investigação segue para esclarecer a motivação do crime e identificar o segundo envolvido, que pilotava a motocicleta.