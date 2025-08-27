Hospital contrata técnicos de enfermagem e oferece plano de saúde e creche

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 08:00
O Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS), está com 12 novas vagas abertas para técnicos de enfermagem para atuar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. O processo seletivo também é inclusivo para pessoas com deficiência (PcD).
As oportunidades são para profissionais formados, com registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem (Coren-RS) e certidão de regularidade. Os profissionais devem apresentar o diploma e experiência comprovada na área de UTI Neo. As vagas são para os turnos da manhã (7h10 às 13h15), tarde (13h10 às 19h25), com escalas de seis dias de trabalho por um de folga, e noite (19h às 7h - escala 12x36).
Os interessados podem se cadastrar neste link. Entre os benefícios oferecidos estão:
A UTI Neonatal do Hospital Moinhos de Vento é referência no Rio Grande do Sul no atendimento a recém-nascidos em condições delicadas, como prematuros e bebês com baixo peso. A unidade, localizada no Centro Clínico Tiradentes, dispõe de 27 leitos em nove salas equipadas para casos de alto risco, além de contar com equipe multiprofissional composta por pediatras, neonatologistas, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas e psicólogos.