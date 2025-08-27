EMPREGO

Hospital contrata técnicos de enfermagem e oferece plano de saúde e creche

Selecionados irão atuar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal

Tharsila Prates

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 08:00

Hospital Moinhos de Vento Crédito: Divulgação

O Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS), está com 12 novas vagas abertas para técnicos de enfermagem para atuar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. O processo seletivo também é inclusivo para pessoas com deficiência (PcD).

As oportunidades são para profissionais formados, com registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem (Coren-RS) e certidão de regularidade. Os profissionais devem apresentar o diploma e experiência comprovada na área de UTI Neo. As vagas são para os turnos da manhã (7h10 às 13h15), tarde (13h10 às 19h25), com escalas de seis dias de trabalho por um de folga, e noite (19h às 7h - escala 12x36).

Os interessados podem se cadastrar neste link. Entre os benefícios oferecidos estão:

plano de saúde e odontológico;

Programa Saúde Plena Moinhos, que disponibiliza médicos de família, psicólogos e nutricionistas;

Creche para filhos de colaboradores;

vale-transporte, TotalPass e restaurante do colaborador;

convênio com farmácias.