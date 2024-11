ADOÇÃO RESPONSÁVEL

Hotel em Recife ‘contrata’ cachorro como anfitrião para hóspedes e viraliza

Xodó já possui uma gaveta exclusiva para guardar presentes e cartas

No Hotel Grand Mercure Recife, quem dá as boas-vindas aos hóspedes é Xodó, um simpático cão adotado pelo hotel em 2023 e rapidamente promovido a integrante essencial da equipe.

Com crachá, uniforme e presença constante na recepção, Xodó viralizou nas redes sociais em vídeos que mostram seu trabalho como “AUfitrião”, recebendo cada visitante e chamando a atenção de todos que passam pelo saguão do hotel.

Um dos vídeos do cão publicado no perfil Tesouros do Brasil, no Instagram, gerou mais de 4 milhões de visualizações em outubro.