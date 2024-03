DESCOBERTA

Idosa descobre feto calcificado que carregou por mais de 50 anos

Ela morreu após cirurgia de retirada

Publicado em 21 de março de 2024 às 06:50

Exame mostrou bebê calcificado em idosa Crédito: Reprodução

Uma idosa ficou por mais de 50 anos com um bebê calcificado no corpo. O caso foi descoberto em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

Daniela Almeida Vera, de 81 anos, procurou atendimento médico devido a uma infecção urinária, no dia 10 de março. Ela passou por um posto de saúde do bairro e depois, pelo hospital de Aral Moreira, mas apenas no HR de Ponta Porã descobriu o bebê calcificado com ajuda de um aparelho de ultrassonografia 3D.

Ela foi submetida a uma cirurgia para retirada do bebê, mas não resistiu e morre em decorrência de uma sepse.

A equipe médica suspeita que ela estivesse com o bebê desde a última gestação, há 56 anos. No entanto, a filha de Daniela relata que o caso pode ter mais tempo. "Na declaração do meu pai, que ele falou com a gente hoje cedo, ele disse que ela já tinha isso há muitos anos. Quando ela teve o primeiro filho, com outro homem, ela já reclamava dessa dor, isso desde novinha. Ela falou pra que parecia um bebê que se movia dentro da barriga dela e às vezes ela sentia enjoo, mas a gente nunca desconfiava que era isso. Foi desde a primeira gravidez, não sei que idade ela tinha", disse Rosely Almeida.