JUSTIÇA

Idosa é atingida por fogos de artifício em 'loucura de amor', e família recebe indenização

Crédito: Divulgação/Defensoria Pública do Estado do Ceará

De acordo com a Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE), o caso aconteceu no dia 7 de dezembro de 2019, quando a homenagem foi recebida na casa da enteada de Maria de Fátima.