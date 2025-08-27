Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ilha em área nobre vai a leilão com 50% de desconto

Imóvel avaliado em R$ 2,2 milhões pode ser arrematado por R$ 1,1 milhão; local é alvo de ação judicial contra construtora

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 06:01

Ilha em Florianópolis vai a leilão
Ilha em Florianópolis vai a leilão Crédito: JR Leilões/Reprodução

Uma ilha localizada no bairro Coqueiros, uma das regiões mais valorizadas de Florianópolis, está sendo leiloada com lance inicial de pouco mais da metade do valor de avaliação. O imóvel, conhecido como Ilha da Saudade, tem cerca de 600 metros quadrados e é cercado pelo mar. O local abriga uma construção e só pode ser acessado por uma passarela.

Segundo reportagem do G1, o conjunto foi avaliado em R$ 2,2 milhões e está dividido entre dois terrenos: a própria ilha, estimada em R$ 1,8 milhão, e a área de acesso, avaliada em R$ 426 mil. O lance mínimo exigido no edital é de R$ 1.125.303,66. O pagamento deve ser feito à vista, sem possibilidade de parcelamento.

O imóvel está entre os bens envolvidos em uma ação judicial movida pela União contra uma construtora da capital catarinense. A venda foi autorizada pela Justiça Federal.

O edital permite que a ilha e a área de acesso sejam arrematadas separadamente, mas terá preferência quem oferecer um lance único pelos dois terrenos.

Localizada próxima à Rua Desembargador Pedro Silva, conhecida pela vista para o mar e pela grande oferta de bares e restaurantes, a Ilha da Saudade está em um dos pontos com maior valorização imobiliária de Florianópolis, de acordo com a reportagem. Segundo o índice FipeZAP de julho, o preço médio dos imóveis em Coqueiros subiu 13,2% nos últimos 12 meses.

Os terrenos são classificados como "de marinha", uma faixa de 33 metros ao longo da costa, que pertence à União. Por isso, a compra exige atenção a possíveis restrições legais ou limitações para obras futuras. O edital orienta que o interessado visite o local e verifique o estado do imóvel antes de apresentar uma oferta.

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua