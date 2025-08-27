Ilha em área nobre vai a leilão com 50% de desconto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 06:01
Uma ilha localizada no bairro Coqueiros, uma das regiões mais valorizadas de Florianópolis, está sendo leiloada com lance inicial de pouco mais da metade do valor de avaliação. O imóvel, conhecido como Ilha da Saudade, tem cerca de 600 metros quadrados e é cercado pelo mar. O local abriga uma construção e só pode ser acessado por uma passarela.
Segundo reportagem do G1, o conjunto foi avaliado em R$ 2,2 milhões e está dividido entre dois terrenos: a própria ilha, estimada em R$ 1,8 milhão, e a área de acesso, avaliada em R$ 426 mil. O lance mínimo exigido no edital é de R$ 1.125.303,66. O pagamento deve ser feito à vista, sem possibilidade de parcelamento.
O imóvel está entre os bens envolvidos em uma ação judicial movida pela União contra uma construtora da capital catarinense. A venda foi autorizada pela Justiça Federal.
O edital permite que a ilha e a área de acesso sejam arrematadas separadamente, mas terá preferência quem oferecer um lance único pelos dois terrenos.
Localizada próxima à Rua Desembargador Pedro Silva, conhecida pela vista para o mar e pela grande oferta de bares e restaurantes, a Ilha da Saudade está em um dos pontos com maior valorização imobiliária de Florianópolis, de acordo com a reportagem. Segundo o índice FipeZAP de julho, o preço médio dos imóveis em Coqueiros subiu 13,2% nos últimos 12 meses.
Os terrenos são classificados como "de marinha", uma faixa de 33 metros ao longo da costa, que pertence à União. Por isso, a compra exige atenção a possíveis restrições legais ou limitações para obras futuras. O edital orienta que o interessado visite o local e verifique o estado do imóvel antes de apresentar uma oferta.