ACIDENTE

Incêndio em plataforma da Petrobras deixa 14 trabalhadores feridos

32 profissionais precisaram de atendimento médico

Ao menos 14 trabalhadores ficaram feridos após uma plataforma da Petrobras sofrer um incêndio com explosão, na manhã desta segunda-feira (21). O acidente ocorreu na plataforma Cherne 1, conhecida como PCH-1, operada pela Petrobras na Bacia de Campos, no Norte Fluminense. As informações foram publicadas pelo Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF) em uma rede social.>

De acordo com o coordenador geral do Sindipetro-NF, Sergio Borges Cordeiro, as 14 vítimas tiveram queimaduras pelo corpo. Outros 18 profissionais foram levados para unidades de saúde por terem inalado a fumaça do incêndio. Um trabalhador chegou a cair no mar durante o acidente e foi resgatado ainda consciente. >