Incêndio no Ministério da Igualdade Racial deixa seis feridos em Brasília

Explosão em subestação de energia teria causado incêndio

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 15:27

Corpo de Bombeiros foi acionado para a princípio de incêndio Crédito: Divulgação

A explosão de uma subestação de energia no subsolo do prédio localizado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, deixou seis pessoas feridas na manhã desta terça-feira (25). Uma das vítimas foi encaminhada para atendimento hospitalar em estado grave. No local, funcionam os ministérios da Igualdade Racial; das Mulheres; dos Povos Indígenas; e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma vítima sofreu queimaduras no corpo e seis tiveram intoxicação por inalação de fumaça. Elas foram transportadas para um hospital. Das seis pessoas encaminhadas para atendimento, três trabalham nos ministérios e outras três eram funcionários da empresa terceirizada.

A fumaça do incêndio fez com que o prédio precisasse ser evacuado. O Corpo de Bombeiros atendeu 27 vítimas no local, a maioria com sintomas leves de intoxicação por fumaça. O edifício fica no bloco C da Esplanada dos Ministérios.

Uma equipe terceirizada fazia a manutenção da subestação, por volta das 9h30, quando houve a explosão com princípio de incêndio.

Em nota, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou que a ocorrência teve início com um curto circuito elétrico em razão da intervenção realizada e que as equipes de brigada atuaram de imediato seguindo o protocolo de evacuação.