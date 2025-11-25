Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 15:27
A explosão de uma subestação de energia no subsolo do prédio localizado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, deixou seis pessoas feridas na manhã desta terça-feira (25). Uma das vítimas foi encaminhada para atendimento hospitalar em estado grave. No local, funcionam os ministérios da Igualdade Racial; das Mulheres; dos Povos Indígenas; e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma vítima sofreu queimaduras no corpo e seis tiveram intoxicação por inalação de fumaça. Elas foram transportadas para um hospital. Das seis pessoas encaminhadas para atendimento, três trabalham nos ministérios e outras três eram funcionários da empresa terceirizada.
Incêndio no Ministério da Igualdade Racial deixa seis feridos em Brasília
A fumaça do incêndio fez com que o prédio precisasse ser evacuado. O Corpo de Bombeiros atendeu 27 vítimas no local, a maioria com sintomas leves de intoxicação por fumaça. O edifício fica no bloco C da Esplanada dos Ministérios.
Uma equipe terceirizada fazia a manutenção da subestação, por volta das 9h30, quando houve a explosão com princípio de incêndio.
Em nota, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou que a ocorrência teve início com um curto circuito elétrico em razão da intervenção realizada e que as equipes de brigada atuaram de imediato seguindo o protocolo de evacuação.
A Secretaria de Serviços Compartilhados do MGI, responsável pela gestão administrativa do bloco C, orientou aos trabalhadores que atuam no local que cumpram a jornada de hoje em teletrabalho.