Influencer e filha de prefeito: quem era jovem de 19 anos que morreu após transplante

A morte provocou forte onda de solidariedade entre políticos do Ceará, com manifestações do ministro Camilo Santana (Educação), do governador Elmano de Freitas (PT), do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), da vice-governadora Jade Romero (MDB), do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT), e de uma série de outros parlamentares do Estado.