Influencer mirim e irmã morrem em acidente de moto no RN

Os irmãos Filipe Paulo Silva Barreto, 11, e Rayse Silva Herculano, 21, morreram na tarde desta quarta-feira (13) em uma batida entre uma carreta e uma motocicleta na cidade de Touros, no Rio Grande do Norte. O irmão mais novo ganhou fama na internet após um vídeo seu vendendo cocada viralizar.



Filipinho, como era chamado, ficou famoso após um casal que estava de férias na cidade mostrar a simpatia e educação do menino que vendia cocada nas praias para ajudar em casa. Com a repercussão do vídeo, o menino acabou criando um perfil nas redes sociais, que era administrado por sua irmã Rayse e acumulou mais de 93 mil seguidores.