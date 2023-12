Influenciador é alvo de operação da PF contra desvio de produto químico para fazer crack

A Polícia Federal faz uma operação contra tráfico de drogas nesta terá-feira (12), com foco no desvio de um produto químico que é usado para produzir crack. O principal alvo é a empresa Anidrol, uma indústria química que fica na Grande São Paulo, e tem como sócio o influenciador fitness Renato Cariani, um dos alvos da busca.



Com mais de 7 milhões de seguidores, Renato costuma mostrar seu dia a dia saudável e de academia nas redes sociais. Ele não foi localizado para comentar a operação e suspeita em relação à sua empresa.