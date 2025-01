INTERIOR DE SP

Influenciador que perdeu pés em acidente com BMW notou problemas mecânicos no carro

Veículo estava com defeito na suspensão, que fez o carro pender para a direita. Ele capotou

O influenciador Matheus Dressler perdeu os pés em um acidente com sua BMW na Rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-225), em Ribeirão Preto (SP). O pai dele, o empresário André Gomes, contou que ele havia enfrentado problemas mecânicos com o carro antes da capotagem. Segundo ele, o veículo apresentou um defeito na suspensão, que fez o carro pender para a direita. Matheus estava a caminho de um encontro com a equipe do canal "Race 100 200", onde costuma gravar vídeos e fotos relacionados ao automobilismo. >

O acidente foi registrado pela Polícia Civil como capotamento e está sendo investigado, embora a perícia ainda não tenha divulgado seus resultados. A BMW, um modelo de 1992, teve perda total após o acidente, e André acredita que a idade do carro pode ter contribuído para a falha. "Se ele estivesse com um carro mais novo, isso não teria ocorrido", disse o empresário.>

Atualmente, Matheus segue em recuperação e, segundo seu pai, está lúcido e com a cicatrização indo bem, apesar de ter perdido os pés. Ele continua sedado para evitar infecções após uma cirurgia, mas já consegue realizar atividades básicas com a ajuda das enfermeiras.>

Matheus, que já havia sofrido outro acidente, sempre foi contra competições de rua, o que o levou a criar o canal "Race 100 200". O objetivo do canal é organizar corridas em locais controlados, como aeroportos, com todas as autorizações legais e com foco na segurança dos participantes. O canal promove eventos com carros de luxo, como Ferrari e Lamborghini, e promove um ambiente seguro com equipes de segurança, ambulâncias e médicos de prontidão.>