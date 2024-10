AVISO

Inmet dispara alerta laranja para tempestades no Brasil

A passagem de frente fria vai reduzir as temperaturas e trazer chuva para a capital paulista, segundo o Centro de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. Depois de dias quentes, o dia anterior, quinta-feira, 10, e esta sexta-feira,11, véspera do feriado nacional de Nossa Senhora de Aparecida, amanheceram com dia encoberto e garoa.

Para esta sexta-feira, com a propagação da frente fria, o tempo mudará entre o período da tarde e da noite. Há previsão de chuva com intensidade moderada a forte e potencial para formação de alagamentos. As rajadas de vento podem alcançar 60 Km/h. A capital, no entanto, não está na lista para tempestades do Inmet