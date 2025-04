PERIGO

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 17 estados

Previsão inclui ventos fortes

Os estados afetados são: Acre (AC), Alagoas (AL), Amazonas (AM), Amapá (AP), Bahia (BA), Ceará (CE), Goiás (GO), Maranhão (MA), Minas Gerais (MG), Mato Grosso (MT), Pará (PA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rondônia (RO), Roraima (RR), Sergipe (SE), Tocantins (TO).>