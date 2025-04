CLIMA

Alerta de chuva? Confira a previsão do tempo para Salvador

Capital baiana permanece sob alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Ainda sob alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Salvador tem previsão de um dia nublado com possibilidade de chuvas para esta quarta-feira (9). Até a próxima quinta-feira (10), a cidade permanece com sinalização de 'Perigo Potencial' para acúmulo de chuvas entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia até às 10h. Outros 35 municípios estão em alerta.>

A temperatura na capital baiana deve ficar entre 25º C e 31º C nesta terça, com umidade máxima em 95%. Durante manhã e tarde, o tempo fica nublado com chuva; à noite, a previsão indica a presença de muitas nuvens e chuva isolada. Ainda segundo o Inmet, a quinta-feira será de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, com temperatura entre 26º C e 32º C.>