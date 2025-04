TRAGÉDIAS

Em dois anos, Bahia registra ao menos seis acidentes com embarcações

Casos foram registrados no Baixo Sul

A Bahia registrou seis acidentes envolvendo embarcações em pouco mais de dois anos. Os seis ocorreram na região do Baixo Sul do estado entre janeiro de 2023 e abril de 2025. O último deles deixou morto o empresário Gustavo Veloso na noite desta segunda-feira (7), na travessia entre Valença e Morro de São Paulo. >

A batida entre as embarcações, que faziam a travessia entre Valença e Morro de São Paulo, aconteceu por volta das 18h30 desta segunda. Gustavo Veloso, dono de uma rede de hotéis na região, morreu e uma mulher e três homens seguem em observação médica. As embarcações "Safira" e "Lipe e Lara" navegavam em rumos opostos, mas colidiram durante a navegação, causando o acidente. >

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), responsável pela regulação e fiscalização do transporte no local, as lanchas não tinham autorização para operar o transporte intermunicipal de passageiros.>