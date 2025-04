ABALO SÍSMICO

Tremor é registrado em cidade no interior da Bahia

Este é o segundo abalo sísmico a ocorrer no estado no mês de abril

Este é o segundo tremor registrado na Bahia este mês. No dia 1º, a cidade de Jaguarari, no Centro-Norte, também computou um tremor de terra às 00h39, com magnitude preliminar de 1.6 mR. A informação foi divulgada pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis/UFRN). >