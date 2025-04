CALOR

Três cidades baianas estão entre as cinco mais quentes do Brasil; veja quais

Municípios registraram temperaturas acima de 35 ºC

Millena Marques

Publicado em 8 de abril de 2025 às 15:38

Ibotirama, no Vale do São Francisco, foi a segunda mais quente do país Crédito: Divulgação/Prefeitura

Três cidades baianas estiveram entre as cinco mais quentes do Brasil na segunda-feira (7). Os dados são do boletim divulgado diariamente pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). >

Ibotirama, no Vale do São Francisco, foi a segunda mais quente do país, com 37.3 ºC, atrás apenas de São João do Piauí, que registrou 37,6 ºC. >