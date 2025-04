PERIGO 'POTENCIAL'

132 cidades baianas estão sob alerta de chuvas intensas; veja quais são

Alerta foi emitido pelo Inmet nesta quinta-feira (10)

A previsão indica chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e baixo risco para alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco. Também são previstas rajadas de ventos de até 60 km/h. Salvador não integra a lista do alerta, que é válido para cidades das regiões sul, centro sul, extremo oeste e Vale do São Francisco da Bahia. >