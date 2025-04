PREVISÃO DO TEMPO

Alerta de temporal: litoral baiano será atingido por chuvas fortes nesta semana

Chuvas são causadas por frente fria na região

Ao todo, o estado tem 25 municípios em estado de alerta laranja para a possibilidade de chuvas intensas, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os municípios demarcados podem registrar chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos, de velocidade ente 60 e 100 km/h. >

Na costa norte do Nordeste e também no litoral do Pará e do Amapá, a presença da Zona de Convergência Intertropical espalha nuvens carregadas que também provocam fortes pancadas de chuva nessas áreas. >