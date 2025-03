METEOROLOGIA

Inmet mantém previsão para chuvas intensas e emite alertas de perigo

Sete alertas meteorológicos foram emitidos, cobrindo 22 estados

Carol Neves

Publicado em 13 de março de 2025 às 08:49

Chuva forte Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Nesta quinta-feira (13), quase todo o país enfrenta previsão de chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Sete alertas meteorológicos foram emitidos, cobrindo 22 estados. A exceção fica para o centro e norte de Minas Gerais, todo o Espírito Santo e a maior parte do Nordeste, onde o clima permanece seco, com temperaturas elevadas e sem previsão de precipitação. >

Alertas de perigo>

Um aviso na escala laranja, indicando “perigo”, foi emitido para as regiões Norte e Nordeste. A previsão é de chuvas entre 50 e 100 mm/dia e ventos de até 100 km/h. Os estados afetados são Amazonas, Amapá, Pará, Tocantins, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Maranhão.>

Outros dois alertas na mesma escala atingem o Sul e Sudeste, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. As áreas mais afetadas incluem o litoral norte de São Paulo, Santa Catarina e toda a faixa oceânica do Paraná. No Rio Grande do Sul, apenas o extremo sul do estado está sob alerta.>

Avisos amarelos>

Quatro alertas na escala amarela, de “perigo potencial”, indicam chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos de 40 a 60 km/h. Esses avisos abrangem praticamente todo o país, com destaque para o Acre, que decretou estado de emergência devido às cheias dos rios, além do sudeste do Amazonas e do centro-oeste e norte de Mato Grosso.>

Zona de Convergência Intertropical (ZCIT)>

As chuvas intensas são resultado do fenômeno da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que ocorre quando os ventos alísios dos hemisférios Norte e Sul se encontram sobre o oceano, carregados de umidade. Esse choque forma uma faixa de instabilidade que avança em direção ao continente, causando as famosas “águas de março”.>

Recomendações do Inmet>

O Inmet orienta a população a evitar enfrentar o mau tempo, monitorar encostas e, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de rajadas de vento, é recomendado não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.>