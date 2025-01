ENSINO SUPERIOR

Inscrições para o Sisu terminam amanhã

Resultados serão divulgados no próximo domingo (26)



Elaine Sanoli

Agência Brasil

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 20:52

Sisu Crédito: Juca Varella/Agência Brasil

Os candidatos às vagas em instituições de ensino superior devem se atentar ao prazo para encerramento das inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Modificações e novas candidaturas podem ser realizadas até esta terça-feira (21). A previsão é que no próximo domingo (26), os resultados já possam ser conferidos no site oficial.

Ainda de acordo com o cronograma oficial, o período de matrículas será entre 27 e 31 de janeiro. Já o prazo para participar da lista de espera vai de 26 a 31 de janeiro.

Gerido pelo Ministério da Educação (MEC), o sistema executa a seleção de estudantes com base na média da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até o limite da oferta de vagas por instituições públicas de ensino superior, por curso e modalidade de concorrência, de acordo com a escolha dos candidatos inscritos e perfil socioeconômico.

A inscrição é gratuita e feita exclusivamente pela internet. O acesso ao sistema de inscrição é realizado com as informações de login e senha para acesso aos serviços digitais do governo federal, mediante uma conta no gov.br. Quando o candidato realiza o login, o sistema recupera, automaticamente, as notas obtidas na edição do Enem válida para o processo seletivo.

Questionário

No ato da inscrição, o candidato preenche um questionário socioeconômico do perfil para Lei de Cotas e escolhe até duas opções de curso dentre as ofertadas em cada processo seletivo do Sisu. É possível alterar as opções de curso durante todo o período de inscrições. A inscrição válida será a última registrada no sistema.

Quem não for selecionado em nenhuma das duas opções de curso indicadas no ato de inscrição ainda pode disputar uma das vagas por meio da lista de espera do Sisu.