EDUCAÇÃO

Sisu 2025: veja notas de corte parciais dos cursos mais procurados pelos baianos

Na Ufba, Medicina tem nota de corte superior a 780; confira

Larissa Almeida

Publicado em 19 de janeiro de 2025 às 14:08

SISU Crédito: Reprodução

A espera dos estudantes pela aprovação no curso dos sonhos já dura três dias, que é a mesma quantidade de tempo que está aberto o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 – programa de acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação (MEC). Quem vive a expectativa pelo resultado já pode conferir, pelo segundo dia consecutivo, as notas parciais de corte dos cursos que deseja por meio do site do Sisu.

Segundo o MEC, a nota de corte deve ser utilizada pelos candidatos apenas como uma referência da situação em que se encontram para a vaga selecionada, não sendo uma garantia de seleção. Com base nela, o estudante pode alterar opções de curso no decorrer do período de inscrição, que tem como prazo final a próxima terça-feira (21), às 23h59. O último registro feito no sistema pelo estudante é o que vale.

A nota de corte é calculada pelo Sisu das 0h às 8h, que atualizará as notas de corte para os cursos disponíveis. O MEC lembra que as intuições de Ensino Superior participantes dessa ligação podem adotar pesos diferentes por tipo de provas do Enem, o que pode ocasionar pontuações diferentes, de acordo com os parâmetros adotados por universidades e institutos federais.

O CORREIO levantou as notas de corte parciais de ampla concorrência dos quatro cursos presenciais mais procurados pelos baianos em redes públicas – segundo o Instituo Semesp em 2024 – em três universidades do estado. Os dados foram atualizados neste domingo (19). Confira abaixo:

1) Pedagogia

Universidade Federal da Bahia – Campus Canela (34 vagas)

Nota de corte: 612,79

Universidade do Estado da Bahia – Campus I – Matutino (6 vagas)

Nota de corte: 683,86

Universidade Estadual de Feira de Santana (40 vagas)

Nota de corte: 608,37

2) Direito

Universidade Federal da Bahia – Integral (80 vagas)

Nota de corte: 735,37

Universidade do Estado da Bahia – Campus I – Matutino (15 vagas)

Nota de corte: 730,16

Universidade Federal do Oeste da Bahia (15 vagas)

Nota de corte: 727,70

3) Medicina

Universidade Federal da Bahia – Campus dispersos em Salvador (59 vagas)

Nota de corte: 784,73

Universidade Estadual de Santa Cruz (20 vagas)

Nota de corte: 783,09

Universidade Federal do Oeste da Bahia (17 vagas)

Nota de corte: 791,33

4) Administração

Universidade Federal da Bahia – Campus Canela (62 vagas)

Nota de corte: 672,53

Universidade do Estado da Bahia – Campus I – Matutino (6 vagas)

Nota de corte: 685,74

Universidade Estadual de Feira de Santana (40 vagas)