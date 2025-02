OPORTUNIDADE

INSS abre vagas para estágio em Salvador com bolsas de até R$ 1,1 mil

Veja como participar da seleção

Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 13:37

INSS Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Salvador está com inscrições abertas para um processo seletivo de estágio, com oportunidades para estudantes de nível médio e superior. Ao todo, são oferecidas 10 vagas de preenchimento imediato, sendo seis para nível médio e quatro para nível superior, além da formação de cadastro reserva. Para as vagas de nível superior, os candidatos devem estar matriculados em cursos de direito, administração, serviço social ou tecnologia da informação (TI). >

A bolsa-auxílio varia conforme a carga horária e o nível de ensino. Para estágio de nível superior, o valor é de R$ 1.125,69 para 30 horas semanais e R$ 787,98 para 20 horas. Já para nível médio, a bolsa é de R$ 694,36 para 30 horas semanais. Em ambos os casos, há também um auxílio-transporte de R$ 10,00 por dia estagiado. O contrato tem duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, dependendo da necessidade e do acordo entre as partes.>

Os estagiários selecionados atuarão principalmente nas Agências da Previdência Social (APS) ou em setores administrativos da Gerência-Executiva do INSS em Salvador, desempenhando funções como atendimento ao público e tarefas administrativas. As vagas estão disponíveis para os turnos matutino e vespertino.>