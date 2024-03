OPORTUNIDADE

Instituto Serrapilheira dará R$ 440 mil a podcasts sobre ciência

“A distribuição de cor/raça no mercado de audiovisual, e no jornalismo como um todo, não reflete a porcentagem de pessoas autodeclaradas negras no país, que é de 56%", afirma a diretora do Programa de Jornalismo e Mídia do Serrapilheira, Natasha Felizi. "Dados do Gemaa [Grupo de Estudos Multidisciplinares das Ações Afirmativas], da UERJ [Universidade do Estado do Rio de Janeiro], por exemplo, mostram que 84% das pessoas nas equipes dos três maiores jornais do país são brancas, e o cenário é ainda pior quando se trata de posições de liderança.”