CRIME

Irmão de homem que morreu no Carnaval diz que polícia liberou suspeito após "carteirada"

Folião foi baleado no tórax após confusão

Uma confusão durante a dispersão do Galo da Madrugada, em Recife, deixou um homem morto no último sábado (1º). José Amâncio, de 32 anos, foi baleado após defender um amigo que se esbarrou acidentalmente numa mulher desconhecida. >

“Jogaram meu irmão dentro da mala do carro. Eu queria ir junto. Não deixaram e eu continuei gritando que tinham sido eles que tinham liberado o cara. Eles me deram uma queda, eu caí e bati a cabeça no chão. [...] Não sou nenhum médico legista, mas acredito eu que meu irmão já estava sem vida”, disse.>

José Amâncio Filho era caldeireiro, casado e pai de uma criança de 4 anos e de um adolescente de 12 anos. De acordo com relatos, ele caminhava com a esposa e amigos. O desentendimento aconteceu após um dos amigos que estava no grupo esbarrar em uma mulher desconhecida. Segundo o irmão, a mulher reagiu irritada e, quando José tentou intervir na situação, o companheiro da mulher disparou imediatamente, acertando o tórax da vítima e outro amigo no queixo.>