COMIDA CASEIRA

Janja entra na mira de deputado federal após cozinhar animal silvestre

Líder do PL na Câmara quer que apurem se houve crime ambiental em almoço da família presidencial na Páscoa

Nauan Sacramento

Publicado em 7 de abril de 2026 às 19:12

Primeira-dama teria feito uma carne de paca para o Presidente como prato principal do feriado de páscoa Crédito: Redes Sociais

O líder do Partido Liberal (PL) na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, protocolou nesta terça-feira (7) um requerimento de informação direcionado ao Ministério do Meio Ambiente. O parlamentar solicita a apuração de um possível crime ambiental por parte da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, após a divulgação de que ela teria preparado carne de paca para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o feriado de Páscoa. As informações são do Metrópoles.

No documento, o deputado bolsonarista pede que o ministério identifique a procedência do animal consumido. A paca é um roedor da fauna silvestre brasileira cuja caça é proibida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O consumo da carne só é permitido legalmente caso o exemplar seja proveniente de criadouros comerciais devidamente autorizados e certificados pelo órgão ambiental.

Além do pedido de esclarecimentos ao Governo Federal, Sóstenes Cavalcante solicita o envio de uma notícia-fato ao Ministério Público para investigar eventuais irregularidades contra a fauna. Segundo o parlamentar, a iniciativa visa garantir a aplicação uniforme da legislação ambiental. “A presente iniciativa não possui caráter acusatório prévio, mas visa assegurar a observância do princípio da legalidade e da isonomia”, afirmou o líder do PL.