Janja entra na mira de deputado federal após cozinhar animal silvestre

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Nauan Sacramento
Publicado em 7 de abril de 2026 às 19:12
O líder do Partido Liberal (PL) na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, protocolou nesta terça-feira (7) um requerimento de informação direcionado ao Ministério do Meio Ambiente. O parlamentar solicita a apuração de um possível crime ambiental por parte da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, após a divulgação de que ela teria preparado carne de paca para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o feriado de Páscoa. As informações são do Metrópoles.
No documento, o deputado bolsonarista pede que o ministério identifique a procedência do animal consumido. A paca é um roedor da fauna silvestre brasileira cuja caça é proibida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O consumo da carne só é permitido legalmente caso o exemplar seja proveniente de criadouros comerciais devidamente autorizados e certificados pelo órgão ambiental.
Além do pedido de esclarecimentos ao Governo Federal, Sóstenes Cavalcante solicita o envio de uma notícia-fato ao Ministério Público para investigar eventuais irregularidades contra a fauna. Segundo o parlamentar, a iniciativa visa garantir a aplicação uniforme da legislação ambiental. “A presente iniciativa não possui caráter acusatório prévio, mas visa assegurar a observância do princípio da legalidade e da isonomia”, afirmou o líder do PL.
Até o momento, o Palácio do Planalto e o Ministério do Meio Ambiente não se manifestaram sobre o protocolo do requerimento ou sobre a origem da carne mencionada na denúncia. Em seu perfil no Instagram, Janja afirmou que a carne "foi presente de um produtor legalizado".