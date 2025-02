DESAPARECIMENTO

Jornalista britânica aparece em imagens em bares e hostel no Rio de Janeiro

Para polícia, ela apenas não quer manter contato com amigos e familiares

Carol Neves

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 09:03

Charlotte Alice Peet Crédito: Reprodução

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, identificou que a jornalista britânica Charlotte Alice Peet, de 32 anos, ficou hospedada em um hostel na Zona Sul carioca entre os dias 17 e 24 de fevereiro. Câmeras de segurança registraram a estrangeira passeando e frequentando bares nos bairros de Botafogo e Leme durante esse período. De acordo com os investigadores, ela aparentava estar tranquila, apresentando apenas sintomas de um resfriado. As imagens foram divulgadas pelo jornal O Globo.>

O desaparecimento de Charlotte foi registrado por uma amiga carioca após a jornalista parar de dar notícias no último dia 8. A Polícia Civil de São Paulo confirmou que ela embarcou em um ônibus no Terminal Rodoviário do Tietê com destino ao Rio de Janeiro, mas a data exata do embarque não foi divulgada. Após cruzamento de dados, os agentes fluminenses localizaram o hostel onde ela se hospedou, mas, ao chegarem ao local, Charlotte já havia partido.>

Segundo a DDPA, a jornalista pagou a hospedagem com cartão de crédito e não apresentou comportamento incomum durante os oito dias de estadia. Investigadores descobriram que ela possui dois números de telefone ativados: o brasileiro está configurado para não receber chamadas, enquanto o internacional recebe mensagens, mas sem respostas. A principal linha de investigação sugere que o desaparecimento pode ter sido intencional, com a hipótese de que Charlotte não deseja manter contato com familiares e amigos.>

Apelo por buscas>

Charlotte é uma jornalista freelancer com mais de cinco anos de experiência no Brasil e em Londres. Ela trabalhou para veículos como a rede Al Jazeera e o jornal britânico The Times, além de ter atuado como repórter no Rio Times em 2020. Atualmente, ela é líder de equipe editorial na plataforma de geração de dados Mindrift.>

A Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil (Acie) emitiu uma nota pedindo que as autoridades intensifiquem as buscas. "A Acie e sua diretoria fazem um apelo às autoridades competentes para que encontrem a jornalista britânica o mais rapidamente possível", diz o comunicado.>